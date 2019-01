Iedereen claimt winst na akkoord kinderpardon

Na urenlang onderhandelen werd de deal door Dijkhoff voorgelegd aan de VVD-fractie. Ⓒ serge ligtenberg

Den Haag - Een veeg teken: de coalitiepartijen leggen het akkoord over het kinderpardon allemaal in eigen voordeel uit. De VVD krijgt een strenger beleid, waarbij de pardonregeling voor nieuwe gevallen verdwijnt en de discretionaire bevoegdheid op de schop gaat. Het pardontrio CDA, D66 en CU heeft op korte termijn winst: alsnog mogen honderden afgewezen asielkinderen met hun families in Nederland blijven.