Snelle trein naar Berlijn kost fortuin

In de discussie over meer internationaal treinverkeer als alternatief voor het vliegtuig wordt de huidige intercityverbinding tussen Amsterdam en Berlijn vaak genoemd als voorbeeld waar ’winst’ kan worden geboekt.

Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid blijkt dat reizigers de verbinding pas interessant vinden als de reistijd flink wordt verkort. De huidige intercity stopt in Nederland op alle grote stations en doet er 6,5 uur over, ongeveer net zo lang als met de auto. Het vliegtuig doet er iets langer dan een uur over. ProRail en NS kondigden eerder al aan in deze krant dat ze de reistijd willen verkorten naar vier uur. Bronnen melden dat dit plan ook ruim een miljard gaat kosten.

Voor een échte hogesnelheidslijn, zoals nu tussen Amsterdam en Parijs/Londen, moeten er miljarden extra worden gevonden. In Den Haag is daar vooralsnog nog geen enthousiasme voor te bespeuren. Bovendien zou zo’n megaproject alleen kans van slagen hebben als ook de Duitsers bereid zijn om fors te investeren.