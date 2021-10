Nederlander (53) maakt dodelijke val in Vogezen

Het ongeluk vond plaats op een steil stuk van de wandelroute Le Sentier des Roches (het Rotspad). De man wandelde bij Krapenfels met zijn vrouw toen het misging. De website van France TV tekent op uit de mond van de plaatselijke gendarmerie dat het slachtoffer over een wandelstok zou zijn gestruikeld.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse met een helikopter. Samen met de vrouw van het slachtoffer vonden ze het stoffelijk overschot van de man ongeveer honderd meter lager dan de plek waar hij struikelde.

Le Sentier des Roches is een bijna 12 kilometer lange route in het Franse middengebergte. Het pad leidt langs de mooiste plekjes, onder meer over de 1363 meter hoge Hohneck. Het is deels uit de rotsen gehouwen en niet geschikt voor beginnende wandelaars en mensen met hoogtevrees. De moeilijkheidsgraad wordt als gemiddeld omschreven.