Politie vindt bewijs tegen Taghi

Dat blijkt uit onderzoeksstukken van de recherche in handen van De Telegraaf.

Shurandy S. (40) werd tot twintig jaar cel veroordeeld voor de moord op Reduan B., beter bekend als de broer van de kroongetuige. Justitie gaat ervan uit dat de moord op Reduan B. een vergelding was voor het feit dat diens broer bij het OM verklaringen over Taghi aflegde.

Uit onderzoek van de recherche blijkt onder meer dat vingerafdrukken en dna-materiaal van een nauw contact van de familie Taghi zijn gevonden in de woning van schutter Shurandy S.

De belangrijke schakel is een man genaamd Sezer B. (26). Bij een doorzoeking van de politie van het huis van Shurandy S. op 30 maart 2018 zijn op een doosje waarin een Blackberry-telefoon zat, vingerafdrukken en vermoedelijk dna gevonden van deze Sezer B.

’Uit politieregistraties is gebleken dat B. in contact staat met de familieleden van Taghi’, zo staat in dossierstukken. Sezer B. was in Amsterdam gecontroleerd in een auto. De vrouw die naast hem zat, was een zus van de voortvluchtige Ridouan Taghi. Bovendien blijkt B. volgens politieregistraties een contact van Jaouad F., een neef van Taghi en volgens de politie een ’faciliteerder’ voor criminelen. Hij regelt huur- en leasewagens.

Ten slotte is Sezer B. kentekenhouder van een Saab, die in het verleden van een vrouw was die op hetzelfde adres in IJsselstein stond ingeschreven als een andere zus van Taghi. Voor de politie is met deze aspecten ’een verband getoond tussen de moord op Reduan B. en Taghi’.

Het OM wil niets zeggen over het verband tussen Taghi en de moord op Reduan B.