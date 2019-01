Stadhuis van Amsterdam blijft gas verstoken

Het stadhuis van Amsterdam wordt al maanden verbouwd. Ook de dertig jaar oude verwarmingsinstallatie wordt daarbij vernieuwd. Volgens de gemeente is bij de aanbesteding gevraagd om een voorstel waarbij zo veel mogelijk CO2 bespaard kan worden. Dat kan oplopen tot een reductie van dertig procent. Toch is het niet mogelijk de gasleiding definitief af te koppelen, geeft de woordvoerder van GroenLinksbestuurder Meliani toe.

Wel is een groot deel van de aardgas verbruikende ketels in de Stopera verwijderd. „Het resterende deel werkt ook via een warmte-koude-opslagsysteem met warmtepompen en een warmte-krachtkoppeling. Tijdens pieken (kantoortijden) zijn in het stadhuis nog wel twee verwarmingsketels nodig. Omdat er op dit moment nog geen stadsverwarming beschikbaar is in het gebied, is het nog niet mogelijk om van het gas af te gaan.”

Eerder werd een plan van GroenLinks en de PvdA om de binnenstad zo snel mogelijk van het gas af te halen al afgeschoten door hun partijgenoten in het stadsbestuur. „De historische binnenstad is één van de moeilijkste gebieden om nu aardgasvrij te maken”, antwoordde het college van B&W in een advies op hun motie. Wel is 150 miljoen uitgetrokken om de overgang naar andere energievormen mogelijk te maken.