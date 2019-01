’Leraren haken af om parkeergeld’

Leraren van buiten Utrecht weigeren om dagelijks tientallen euro’s van hun salaris in te leveren voor een parkeerplaats.

„Veel scholen geven aan dat sollicitatiegesprekken regelmatig stuklopen op de kwestie parkeren. Nu is er nog niets geregeld”, zegt VVD-raadslid Tess Meerding. „Veel leraren komen uit andere plaatsen. Wonen in Utrecht wordt steeds duurder en is voor docenten vaak niet te betalen.”

Tarieven

De Utrechtse parkeertarieven lopen uiteen. Een juf die haar auto in Tuinwijk neerzet betaalt 2,93 euro per uur. Een dagkaart kost 20,59 euro. Deze gaat pas vanaf 09.00 uur gelden. Een basisschoolleraar is dan al minstens een uur aan het werk.

De tarieven in de binnenstad liggen veel hoger. Een docent is voor een werkdag van acht uur 42,80 euro kwijt. Een dagkaart kost 37,50.

De VVD diende in 2017 een amendement in voor een flinke parkeerkorting. De gemeenteraad veegde het plan van tafel.

De VVD-politica laat het er echter niet bij zitten. Volgende week presenteert ze een onderzoek aan de gemeenteraad, waaruit blijkt dat op z’n minst dertien basis- en middelbare scholen aangeven met dezelfde problemen te kampen. Vijf verwachten nog moeilijkheden. Ook SPO Utrecht, met 37 scholen, en de Katholieke Scholen Stichting Utrecht, met 25 scholen, erkennen het probleem.

Dilemma

„Schoolbesturen zitten met een moreel dilemma. Natuurlijk willen ze de parkeerkosten van hun personeel vergoeden, maar dat zou ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. Het is natuurlijk een enorme aanslag op het budget”, zegt het raadslid.

De VVD pleit ervoor dat leraren het bewonerstarief gaan betalen. „De vergunninghouders zijn overdag vaak op werk. Het schoolpersoneel kan dan makkelijk op hun plekken parkeren.”