Bethelkerk gaat door met actie Armeens gezin

Dat zei predikant Derk Stegeman, coördinator van het kerkasiel, dinsdag in het NPO Radio 1-programma Met het oog op morgen in een reactie op het akkoord over het kinderpardon. „We willen zekerheid, niet alleen van de politiek, maar ook een ambtelijke bevestiging dat de familie Tamrazyan over straat kan.”

Het Armeense gezin schuilt sinds eind oktober in de Bethelkerk. Daar wordt een doorlopende kerkdienst gehouden, omdat de overheid van oudsher geen kerkdienst onderbreekt om mensen mee te nemen die daaraan deelnemen.

