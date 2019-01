Zoon dode vrouw aangehouden in Kaatsheuvel

De politie spreekt nog van vermoedelijk de 64-jarige bewoonster, omdat het slachtoffer nog niet officieel is geïdentificeerd. Waarschijnlijk is dus sprake van een misdrijf in de relationele sfeer. De 28-jarige man werd veertig minuten nadat agenten het slachtoffer vonden aangehouden in de Burgemeester van der Heijdenlaan in Kaatsheuvel. „Wat er precies is gebeurd, hoe het zo uit de hand kon lopen, moeten we nog onderzoeken”, aldus een politiewoordvoerder.

