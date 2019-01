Toch beperkte groei Schiphol

Dat staat volgens bewonersonderhandelaar Matt Poelmans vandaag in het advies aan de minister van voorzitter Hans Alders van de Omgevingsraad Schiphol (ORS), waarin alle partijen inspraak hebben. Na 2023 kan Schiphol alleen onder strikte voorwaarden verder groeien.

Verbijstering

Alders’ advies verbijstert bewoners volgens Poelmans, die ervoor pleit in ieder geval tot 2023 pas op de plaats te maken, totdat Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland orde op zaken hebben gesteld met de veiligheid en logistiek en een concrete herriebeperking.

„Alders heeft op persoonlijker titel een advies aan infrastructuurminister Van Nieuwenhuizen opgesteld zonder voldoende rekening te houden met de conclusies uit de maatschappelijke consultatie. Hij volgt daarmee de luchtvaartmaatschappijen, die met hun groei-eis het overleg met de omgeving in feite opzeggen”, meent Poelmans.

Dit is volgens hem volstrekt onbegrijpelijk, „want alle feiten wijzen maar in een richting: Schiphol heeft te weinig hinderbeperking geleverd en is met de snelle groei van afgelopen jaren al vooruitgelopen op nog niet gerealiseerde vermindering van het lawaai. Volgens eerdere afspraken zou de luchthaven juist moeten krimpen in plaats van groeien na 2020.”

Pretvluchten

Groei leidt volgens de omwonenden alleen maar tot meer goedkope ’pretvluchten’ op Schiphol. „Terwijl juist het economisch belangrijke knooppuntverkeer van met name de KLM-groep voorrang zou moeten krijgen”, aldus Poelmans.

Het wantrouwen van de omgeving in Schiphol en de luchtvaart is volgens hem groter dan ooit. „De balans is weg. Het vertrouwen is verstoord vanwege het niet nakomen van afspraken en het gerommel met geluidscijfers. De overlast is alleen maar toegenomen. Wij dringen daarom bij de minister aan op beëindiging van het huidige gedoogbeleid. Zo moet het aantal nachtvluchten fors omlaag.”

Alders geeft vanmiddag een verklaring over zijn ORS-advies. De minister en de Tweede Kamer zijn daarna aan zet. In het najaar moet een nieuwe Luchtvaartnota voor de lange termijn verschijnen.

Bij doorgaande groei op Schiphol, zoals de 10.000 vluchten die de sector van 2021 tot en met 2023 vraagt, komen er naar verwachting ook veel nieuwe vakantievluchten bij, die liever naar Lelystad Airport en Eindhoven zouden moeten verkassen. Dwang is volgens Europese concurrentieregels echter onmogelijk. Ook de internationale trein is vaak geen goed alternatief voor Europese vluchten.

„Omdat uit alle onderzoeken blijkt dat volumegroei op de huidige Schiphol-locatie in de volle Haarlemmermeer heel moeilijk is, moet eerst ook besluitvorming zijn afgerond over een eventuele verplaatsing van een deel van de vluchten naar aan te leggen banen op een kunstmatig eiland in zee”, vindt Poelmans.