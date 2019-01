De sneeuw komt eraan

Het KNMI heeft code geel afgegeven. De verwachting is dat ook een deel van de Randstad tijdens de ochtendspits te maken krijgt met sneeuw op de wegen.

Op sommige plekken kan er volgens de weerbureaus zeker vijf centimeter sneeuw vallen. De eerste sneeuw bereikte ons land om 4 uur ’s morgens. In het noorden en noordoosten van het land wordt de sneeuw pas vanaf een uur of vier verwacht.

Treinen

NS en ProRail hebben de dienstregeling aangepast. Er rijden minder treinen dan op een gewone werkdag.

Op Schiphol staan sneeuwschuivers paraat om onder meer de start- en landingsbanen schoon te houden. De KLM heeft voor woensdag al twintig vluchten geschrapt. Reizigers moeten volgens de luchtvaartmaatschappij goed de status van hun vlucht in de gaten houden.

Avondspits

De avondspits zal flink last krijgen van de sneeuw. Uiteindelijk valt in de oostelijke helft 1-3 cm en in het zuidoosten 5-7 cm. In Zuid-Limburg kan lokaal nog wat meer vallen, aldus Weeronline.

Vanavond

Ook vanavond sneeuwt het op veel plaatsen nog langere tijd. In de oostelijke provincies valt 1 tot 3 centimeter sneeuw. Lokaal valt 4 cm.

Vandaag kan door aanhoudende sneeuwval in het zuiden van het land 5-7 cm vallen. In Zuid-Limburg ontstaat mogelijk een pak van 10 cm.

In het midden, westen en noordwesten dwarrelen hooguit een paar vlokken naar beneden, maar de kans op een sneeuwdek is klein, aldus Weeronline