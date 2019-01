Motief voor bloedbad Las Vegas blijft raadsel

De 64-jarige schutter, Stephen Paddock, verschilt in niets van andere schutters die gedreven werden door een combinatie van zaken, zoals psychische gezondheid, stress en een wens om te sterven door zelfmoord, aldus de FBI. Het onderzoek heeft geen bewijs gevonden voor enige ideologische of politieke motieven bij Paddock, die ook nog eens 800 mensen verwondde.

Paddock was op zoek naar een zekere vorm van beroemdheid door een massamoord en koos zijn doel, de bezoekers van een muziekfestival, omdat die mensen zich vermaakten, concluderen de onderzoekers. „Hij had besloten dat hij het einde van zijn leven zelf wilde bepalen door zelfmoord.” Volgens de FBI had de schutter geen intentie om het Mandalay Bay-hotel levend te verlaten.