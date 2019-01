Subsidie elektrische auto alleen voor rijken

Er is in 2018 maar liefst 700 miljoen euro subsidie verstrekt aan kopers van auto’s die tussen de 80.000 en 120.000 euro kostten. Maar een beperkt deel van het geld ging naar ’goedkopere’ auto’s, zo meldt de Volkskrant.

De opmerking van CDA-leider Buma dat vooral de ’prosecco slurpendeTesla-rijders’ van de subsidie profiteren, lijkt dus te kloppen. De run op gratis geld in de vorm van een elektrische auto was zo groot dat er nu een tekort van honderden miljoenen euro’s is ontstaan.

De overheid ging ervan uit dat er in 2018 11.000 elektrische auto’s verkocht zouden worden met een gemiddelde cataloguswaarde van 43.000 euro. In werkelijkheid werd dat 63.000 euro.