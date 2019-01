’Mijn broer heeft geen gevoel meer in z’n been’

Maar de vader van de familie is ’er het slechtst aan toe’. Hij wordt in slaap gehouden. Vandaag hopen ze dat hij weer bij bewustzijn komt. „Dan is het een kwestie van de genezing van de brandwonden”.

Dat zegt een zoon van de familie, Aroen Ramgolam, bij Omroep West. Zijn moeder is maandag van de beademing gehaald en was dinsdag al een stuk alerter. „Ze stelt heel veel vragen. Wil weten wat er is gebeurd. Wat voor dag het is.”

Zijn broer Sharwin raakte acht uur lang bekneld onder een steunbalk toen een aantal woningen aan de Jan van der Heijdenstraat instortte door een gasexplosie. Ook de vader en moeder van de familie kwamen onder het puin terecht, maar konden snel worden bevrijd.

Aroen is hoopvol dat ze er allemaal weer bovenop komen: „Het klinkt misschien gek, maar ik zie de toekomst rooskleurig in.”

Sharwin is inmiddels geopereerd aan zijn kuit. „Hij heeft heel veel pijn aan zijn rechterbeen. Gevoelloos. „Zijn tenen kan hij niet bewegen.” Verder heeft Sharwin een paar brandwonden, een bult op zijn hoofd en een blauw oog.

Na de klap raakte hij snel bewusteloos. „Sharwin kwam daarna wel weer bij kennis, maar was niet in staat om de telefoon op te pakken. Daarna is er constant contact geweest met een portofoon,” aldus de broer bij West.

Na acht onzekere uren kon hij uit het puin worden bevrijd.