Aso-vrouw zet tanden in been van portier

Het is laat in de nacht als het bij een uitgaansgelegenheid aan de Heuvel in het centrum van Tilburg uit de hand loopt. Een vrouw gooit rond 04.00 uur ’s nachts meerdere glazen kapot die op de bar staan. Een dienstdoende portier grijpt in en zet de vrouw buiten, maar ze protesteert. „Toen zij wilde ontkomen, pakte de portier de vrouw vast. Zij zag vervolgens kans om haar tanden in het been van de portier te zetten”, aldus de politie in een bericht.

De vrouw is vervolgens overgedragen aan de politie en meegenomen naar het bureau.