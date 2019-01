LIVE: Man verdacht van verdrinken vriendin om verzekering

De verdachte zou de vrouw dronken hebben gevoerd om haar vervolgens in de rivier te laten verdrinken. Kort voor haar dood sloot hij een uitvaart- en overlijdensrisicoverzekering af op haar. S. werd daarvan de begunstigde. Na de dood van de vrouw probeerde S. het geld te innen en zou hij documenten hebben vervalst.

In eerste instantie ging de politie uit van een noodlottig ongeval. Later bleek dat er al het nodige mis was tussen het stel. De man werd in mei 2017 opgepakt.

Onze verslaggever Saskia Belleman doet vanaf 09.00 uur live verslag vanuit de rechtbank. Lees haar tweets hieronder:

De zaak liep eerder forse vertraging op omdat de verdachte zijn advocaat aan de kant zette om een ’vertrouwensbreuk’. Sharied S. werd tevens zwaar mishandeld in het Huis van Bewaring. Medegevangenen braken toen zijn kaak.