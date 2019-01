LIVE: Wilders pissig om afzijdige rol fractieleiders coalitie

De blonde voorman vreest een aanzuigende werking nu de coalitie met de hand over het hart strijkt en zo’n 630 kinderen en hun ouders een kans geeft op verblijf in Nederland, ook al hebben ze daar eigenlijk geen recht op. „Het is buigen voor mensen die de boel beliegen en belazeren”, vindt hij.

De PVV’er vindt het bovendien ’laf’ dat niet de fractieleiders van VVD, CDA, D66 en CU het debat voeren, maar ’gewone Kamerleden’. Volgens Wilders waren Dijkhoff (VVD), Buma (CDA), Jetten (D66) en Segers (CU) de laatste tijd niet voor de camera’s weg te slaan als het om het kinderpardon ging. Hij vindt daarom dat het nu ook chefsache moet zijn.

Wilders wil daarnaast dat premier bij het debat aanwezig moet zijn, niet alleen staatssecretaris Harbers (Asiel). Een hoofdelijke stemming daarover, verloor hij echter. Een groot deel van de oppositie steunde zijn verzoek, maar de coalitie niet.

GroenLinks: ’je verzetten helpt dus’

GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik is juist zeer in zijn nopjes met het verruimde kinderpardon, waarvoor activisten zich keer op keer hebben ingezet. „Het helpt dus om je te verzetten”, jubelt hij.

De Tweede Kamer praat vandaag over het kinderpardon. De coalitie bereikte daar gisteren na vele koortsachtige gesprekken op het nippertje toch nog een akkoord over.

Afgesproken is dat het kinderpardon opnieuw wordt verruimd. De verwachting is dat daardoor zo’n 630 kinderen, die daar eerder geen aanspraak op maakten, alsnog in Nederland mogen blijven, inclusief hun ouders.

Pijnlijke versoepeling

Voor de VVD is de versoepeling pijnlijk. De liberalen zijn er altijd wars van geweest, omdat zij vinden dat het alsnog toelaten van asielzoekers die daar eigenlijk geen recht op hebben, de Nederlandse steun voor het asielbeleid ondermijnt.

Om die pijn te verzachten hebben de liberalen bij hun coalitiegenoten bedongen dat het kinderpardon definitief verdwijnt. Hoe dat in het vat wordt gegoten, daar bestaat echter nog veel onduidelijkheid over. De vraag is of er straks niet weer gewoon nieuwe grensgevallen ontstaan en of de pardonregeling dan niet weer gewoon wordt opgetuigd. De verwachting is dat vooral de PVV en FvD daar de liberalen vandaag flink over door zullen zagen.

De coalitiepartijen hebben dinsdag ook afgesproken dat de discretionaire bevoegdheid wordt weggehaald bij de staatssecretaris en overgaat naar de Immigratie- en naturalisatiedienst IND. Het hoofd van de IND is daardoor voortaan degene die beslist of sommige gevallen dermate schrijnend zijn dat er met het hand over het hart moet worden gestreken. Dat gebeurt straks veel eerder in het proces, is het idee. Hierdoor moet het niet meer mogelijk zijn dat kinderen en ouders, die eigenlijk geen recht hebben op verblijf, jarenlang blijven doorprocederen.

Hoofdpijndossier klimaat

Later op de dag worden het kabinet en de coalitiepartijen doorgezaagd over het klimaatakkoord, een ander hoofdpijndossier. VVD-fractieleider Dijkhoff zette recent de boel op scherp door in een groot interview in deze krant te melden dat hij de kans nihil acht dat deze verregaand klimaatplannen helemaal worden uitgevoerd. Zijn coalitiegenoot Rob Jetten (D66) noemde hij een klimaatdrammer.

De politiek is volstrekt verdeeld over de kwestie. Partijen zoals PVV en FvD vinden de in december gepresenteerde klimaatplannen veel te ingrijpend en te duur. GroenLinks zit aan het andere eind van het spectrum en vindt juist dat er geen haast genoeg kan worden gemaakt met het vergroenen van ons land.

Een stevig robbertje zal er worden gevochten over wie de eventuele rekening voor het indammen van de CO2-uitstoot zal moeten betalen. In de tot dusverre gepresenteerde plannen draait vooral de burger daar voor op. Steeds meer steun is er om het bedrijfsleven dieper in de buidel te laten tasten door bijvoorbeeld een CO2-heffing op te leggen.

