Automobilisten omgekomen door aanrijding en ongeluk

Het fatale ongeluk gebeurde omstreeks 09.00 uur op de Bergmaas in de plaats in de buurt van Oss. De andere bestuurder zou met onbekende verwondingen afgevoerd zijn naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar het ongeval. De N277 is daardoor in beide richtingen afgesloten.

Ook in Benschop is een automobilist overleden. Een 30-jarige man uit Schoonhoven, meldt de politie, belandde met zijn auto in de sloot en moest dat met de dood bekopen.