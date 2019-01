Nederland krijgt eerste Hard Rock Hotel

Dat bevestigt algemeen directeur Léon Dijkstra van de overkoepelende groep Eden Hotels na een bericht in Het Parool.

In het hotel zijn al honderd kamers en suites voorzien van een muzikaal thema rondom vrouwelijke rocksterren. De komende tijd volgen de overige 75 kamers. In april 2020 moet alles klaar zijn.

Volgens Dijkstra blijft Café Americain, het art déco-café in het hotel, zoals het is. De overige openbare ruimten, zoals de lobby en de bar, worden aangekleed met de rock-memorabilia waar de Hard Rock Hotels om bekendstaan.

Hij verwacht dat ook veel artiesten naar het Amsterdamse Hard Rock Hotel zullen komen, waar ze nu nog vaak verblijven in luxehotels als het Amstel. Een belangrijk lokkertje is de complete, professionele muziekstudio in het vernieuwde hotel.