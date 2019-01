Criminelen krijgen strafkorting

Door een gebrek aan mensen blijven veel strafzaken jaren liggen.

Jan Klifman, senior rechter van Rechtbank Limburg zegt tegen nieuwssite 1Limburg: „Het is een groot probleem om zaken in te plannen in het zittingsrooster. We missen gewoon menskracht. Dat zorgt ervoor dat zaken op de grote stapel blijven liggen. Maar ik kan geen ijzer met handen breken."

Klifman zei dat deze week tijdens de behandeling van een zaak uit september 2017 die lang was blijven liggen.

Ramkraakbende

Deze week eiste justitie celstraffen van anderhalf tot ruim vier jaar tegen de vermeende leden van een ramkraakbende. Ook die zaak (uit 2013 en 2014) bleef jaren liggen, waardoor de officier van justitie in die zaak lagere straffen eiste. „Ik had eigenlijk tussen de vijf en zes jaar willen eisen”, gaf officier David van Kuppeveld toe.

Woensdag deed volgens 1Limburg eenzelfde geval zich voor in een zaak tegen twee agenten, wiens zaak uit 2009 en 2013 stamt.