Gedode moeder Kaatsheuvel riep ’s nachts nog om hulp

De politie onderzoekt de auto van de zoon van een vermoorde vrouw in Kaatsheuvel. Ⓒ De Telegraaf

KAATSHEUVEL - Een 28-jarige man uit Kaatsheuvel is woensdagmorgen aangehouden, nadat zijn moeder van 64 dood bij haar woning werd aangetroffen. De politie gaat ervan uit dat er sprake is van een misdrijf in de relationele sfeer.