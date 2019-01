’Man (45) in put bij Málaga stierf aan onderkoeling’

Volgens lokale autoriteiten is het scenario dat de Juan Antonio Santamaría in de put sprong om zijn hond te redden het meest waarschijnlijke, zegt de burgemeester van het dorpje. Inmiddels is de put afgedekt

Buurtbewoners omschrijven het slachtoffer als een hippie-achtig type dat veel van de natuur en dieren hield. Hij kende de omgeving rond de put zeer goed omdat hij er toeristen begeleidde bij natuurwandelingen naar een populaire fontein. Hij werkte er als landarbeider en timmerman.

Spaanse media berichtten maandag prominent over de zaak en verwezen daarbij naar het recente drama in het zestig kilometer verderop gelegen Totalán, waar peuter Julen (2) om het leven kwam bij een val in een put.

De man werd zondagavond als vermist opgegeven nadat hij niet terugkeerde na een wandeling met zijn hond. Tien uur later werd hij gevonden. Ook zijn hond lag dood in de put. De kleren van de man werden aangetroffen naast de put. Rond de put staat een muur van ongeveer een meter hoog.

Duizenden illegale putten

Na de tragedie in Totalán is in Spanje veel discussie losgebarsten over de vele duizenden, vaak illegale putten in het land. Op veel plekken zijn putten geboord om aan water te komen, maar vaak wordt daarvoor geen vergunning aangevraagd.