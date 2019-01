Zes verdachten aangehouden voor maken nepgeld

De politie viel in bij acht woningen in Almere. Dat leverde dus zes arrestaties op. Tijdens de invalacties werden valse biljetten gevonden en „middelen ten behoeve van de productie en distributie ervan”, meldt de politie. De acties volgen op een grootschalig onderzoek van de recherche in samenwerking met de internationale onderzoeksorganisatie Europol. Ook de Marechaussee en de Nederlandse Bank zijn daarbij betrokken.

Het gaat om het namaken van geldbriefjes van 20 en 50 euro. „Bij het onderzoek werd ook een geldhond ingezet die speciaal getraind is om echt en vals geld te onderscheiden.”

