Mislukt polderoverleg Schiphol nu politiek probleem

Het gepolder onder leiding van Hans Alders heeft geen compromis tussen omwonenden en de luchtvaartsector opgeleverd. De bewonersvertegenwoordigers willen de komende jaren geen verdere groei van de mainport, terwijl de sector beperkte groei nodig zegt te hebben om internationaal mee te kunnen blijven doen.

Bronnen bevestigen dat Alders woensdagavond met een groeiadvies op persoonlijke titel komt. Politiek Den Haag moet daardoor een besluit nemen zónder gedragen advies van omwonenden en de sector.

Nieuwe poging

„Er is blijkbaar iets geklapt in de relatie luchtvaart en bewoners”, reageert D66-Kamerlid Paternotte. Hij wil dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) de partijen opnieuw aan de onderhandelingstafel krijgt. „Hans Alders mag wat mij betreft tekst en uitleg komen geven in de Tweede Kamer.”

Coalitiepartij ChristenUnie wijst naar de minister. „Ben benieuwd hoe de minister wil omgaan met de stem van omwonenden en draagvlak bij gemeenten en provincies als de polder niet meer werkt”, laat Kamerlid Eppo Bruins via Twitter weten. Hij wil dat de bewindsvrouw nu op een andere manier draagvlak zoekt.

Niet representatief

VVD-Kamerlid Remco Dijkstra vindt dat lokale bestuurders en bewoners in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) de handdoek in de ring hebben gegooid. „ Het is duidelijk dat ’polderen’ en eindeloos overleg niet meer werkt. Het wordt tijd voor leiderschap.”

De liberaal stelt dat het ’niet realistisch’ is dat de bewonersvertegenwoordigers helemaal geen groei willen. Dijkstra: „De milieumensen hebben de afgelopen periode de overhand gekregen in de Omgevingsraad. Daarmee is de ORS niet meer representatief, maar gekaapt door activisten en daardoor is het realistische geluid van vroeger helaas verstomd.”

De VVD’er vindt ook dat de belangen van honderdduizenden mensen die dankzij Schiphol hun boterham verdienen gehoord moeten worden. Hij wil dat de minister de inspraak gaat moderniseren. „Het proces en de methode van Alders is echter wel over de datum.”

Regeerakkoord

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben in het regeerakkoord vastgelegd dat de door de sector behaalde milieuwinst mag worden gebruikt voor 50 procent groei van het vliegverkeer. De andere 50 procent moet worden gebruikt voor vermindering van overlast voor omwonenden. Hoeveel vluchten er precies bij mogen komen is niet vastgelegd.

Het kabinet en het parlement moeten dit jaar een knoop doorhakken over de toekomst van Schiphol. Tot 2020 zijn de oude afspraken van kracht.