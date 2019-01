Alle documenten Haagse vreugdevuren openbaar

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag heeft dit woensdag geschreven aan de gemeenteraad.

Den Haag bracht vorige week afspraken met de bouwers van de vreugdevuren naar buiten. Het ging bijvoorbeeld over de hoogte en de breedte van de stapels en over veiligheidscontroles vooraf. Dat convenant gold voor de jaarwisseling van 2016 naar 2017. In de jaren erna zouden aanvullende afspraken gemaakt zijn, maar dat is door bouwers tegengesproken.

Tijdens een gemeenteraadsvergadering vorige week wilde Krikke niets zeggen over die extra afspraken. Ze noemde het onderzoek van de OVV als reden. Ook zei ze niet steeds brokjes informatie te willen geven.

De vuurstapel op het strand van Scheveningen was 48 meter hoog. Volgens de gemeente was dat 13 meter hoger dan afgesproken. De wind blies een vonkenregen over het oude dorp van Scheveningen en de brandende snippers veroorzaakten daar veel schade.

