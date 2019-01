Beslag van half miljoen om pgb-fraude dagbesteding

In de buurt van Utrecht zijn twee panden doorzocht. Drie mensen zijn als verdachten aangemerkt, meldt de Inspectie SZW woensdag.

De zorgaanbieder zou sinds juni 2013 de pgb-gelden niet of slechts deels hebben gebruikt voor de zorg aan cliënten. Vermoed wordt dat pgb-geld is overgeboekt naar privérekeningen, dat er contant geld is opgenomen en dat geld is witgewassen.