Leidse huisarts krijgt 5,5 jaar cel en tbs om ontucht

Ook filmde hij heimelijk in zijn praktijk. De man maaktefoto’s en filmopnamen van minderjarige patiëntes in spreekkamers van meerdere artsenpraktijken waar hij werkte. Dat deed hij gedurende een reeks van jaren.

Meerdere deskundigen verklaarden volgens het OM dat Maarten B. meisjes onderbroeken en bh’s uit liet doen waar dat onnodig en ongebruikelijk is. Zo wilde hij lichamelijk onderzoek doen bij een meisje dat psychische klachten had. Bovendien bracht hij vooral de geslachtsdelen van zijn patiëntes in beeld.

Ook maakte hij stiekem filmpjes van zijn dochter en haar vriendinnetjes, met de nadruk op hun geslachtsdelen, en betastte hij de kinderen. Hij liep tegen de lamp nadat een meisje aan haar moeder vertelde wat er gebeurde nadat ze stroop op haar kleding kreeg tijdens het pannenkoeken eten. Ze moest zich in de badkamer uitkleden, inclusief haar onderbroek die volgens het kind „helemaal niet vies was”, en moest op de grond gaan liggen. Maarten B. betastte haar en filmde haar geslachtsdelen.

Na zijn aanhouding vond de politie bij Maarten B. 75 videofilmpjes. Op 23 ervan vraagt hij de patiëntes om toestemming om het medisch onderzoek te mogen filmen, en zijn de vrouwen en meisjes gewoon gekleed. Op 52 filmpjes wordt niet om toestemming gevraagd, en zijn de meisjes zich er overduidelijk niet van bewust dat ze worden gefilmd. Mannen en jongens werden niet gefilmd, of Maarten B. verwijderde die beelden.

Eerder eiste het OM 6 jaar cel en tbs.