Hagenaar Rob (70) ontsnapte aan explosie: ’Ik wilde even biertje halen’

,,Ik was naar de wedstrijd Ajax-Feyenoord aan het kijken en wilde even en biertje gaan halen”, verklaart de Hagenaar zijn aanwezigheid op de beelden. Te zien is dat hij ternauwernood een grote steekvlam weet te ontwijken. ,,De grond golfde onder m’n voeten. Ik schrok me dood. Maar gelukkig leef ik nog. Als ik iets eerder van huis was gegaan en nog in het portiek had gelopen was het ook gebeurd geweest. Daar is namelijk ook niks meer van over.”

Vogel

Woensdag, drie dagen na de ontploffing, redde de brandweer een Agapornis, een dwergpapegaai, uit de bovenwoning van Hes. ,,Ook de vogel leeft nog. M’n huis is alleen zo goed als zeker verloren.”

