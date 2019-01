Premier May spreekt oppositieleider Corbyn

De Britse leiders May en Corbyn gaan in gesprek met elkaar over de Brexit. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Photos Ltd

LONDEN - De Britse premier Theresa May spreekt woensdagmiddag met oppositieleider Jeremy Corbyn. Het is voor het eerst in twee weken dat de leider van Labour instemt met een gesprek met May. Corbyn had voor een gesprek met May geëist dat ze eerst zou garanderen dat er geen no-dealbrexit komt. May weigerde dat.