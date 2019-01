Boze Indiërs slaan ’heks’ en kinderen dood

Het incident was in de plaats Sundargarh in het oosten van India. Aanleiding was de dood van een meisje van 12 aan een ziekte. Een medicijnman had het kind tevergeefs behandeld en wees de vrouw als schuldige aan. Ze zou als heks een vloek hebben uitgesproken.

Daarop gingen onder anderen de vader van het overleden kind en een oom naar de vrouw (30) en de kinderen tussen 1 en 6 jaar en doodden hen op gruwelijke wijze. De lijken werden gevonden in een put vlakbij hun huis.

Heksenjacht

India kampt vaker met illegale ’heksenjachten’. Zo werd in 2015 een 63-jarige vrouw uit een dorpje in de Indiase deelstaat Assam gelyncht door enkele dorpsgenoten. Volgens een plaatselijke priester was de vrouw een heks en verspreidde ze ziekten.