Kennemer College maakt excuses aan nekveldocent

De school betreurt het dat Keeman zijn ’vrijstelling van werkzaamheden’ heeft ervaren als schorsing en als gebrek aan vertrouwen. „directie biedt excuses aan voor de wijze waarop dit is gebeurd”, staat in de verklaring. „De heer Keeman heeft ruim voor het incident aangekondigd dat hij de school op 31 januari gaat verlaten en wij gunnen hem uiteraard een positieve afsluiting van zijn betrekking hier.”

Woensdagochtend is, bijna twee weken nadat Keeman een lastige scholier bij zijn nekvel greep, een uitvoerig gesprek gevoerd tussen de directie van het Kennemer College en Keeman onder leiding van een extern vertrouwenspersoon. Volgens de verklaring was het centrale thema een veilige school voor leerlingen, docenten en medewerkers.

Keeman liet voorafgaand aan het gesprek aan De Telegraaf weten dat ’normafwijkend gedrag’ aan de orde van de dag is op het Kennemer college. Zoals kinderen die met elkaar vechten en docenten die geen overwicht hebben op de kinderen. Eerdere pogingen daar gesprekken over aan te gaan, mislukten volgens de onderwijsassistent. Na het gesprek is Keeman tevreden over de uitkomst. „Ze gaan maatregelen nemen. Minister Slob heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat er een plan van aanpak komt. Dat is meer dan ik had durven hopen.”

Voor Keeman is voorlopig hiermee de kous af. „Het waren ongelooflijke dagen. Met alle steunbetuigingen, bloemstukken, handtekeningacties. Die steun was hartverwarmend. Maar nu ga ik afbouwen. Tijd besteden aan mijn hobby’s”, zegt Keeman.

Het Kennemer College gaat naar aanleiding van het gesprek, ook in overleg met ouders, gemeenten en hulpverleners, vervolgacties ondernemen om het gevoel van veiligheid te versterken. Ook houdt de school interne procedures tegen het licht, zoals het schorsingsbeleid, het omgaan met mobiele telefoons in de klas en de ondersteuning van medewerkers.

Door de commotie rond het nekvelincident heeft onderwijsvakbond CNV het meldpunt samenvoorveiligwerk.nl geopend om (fysieke) bedreigingen en incidenten tussen onderwijzend personeel en leerlingen in kaart te brengen.

