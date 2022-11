Twee doden gevonden in woning in Rosmalen

Buitenland

Acht doden bij woningbrand in VS, mogelijk moordzaak

Bij een woningbrand in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn acht mensen om het leven gekomen. Het vuur brak uit in een woning in Broken Arrow, een stad met zo’n 116.000 inwoners in de buurt van Tulsa. Een politiewoordvoerder zegt tegen The New York Times dat mogelijk sprake is van een moordzaak.