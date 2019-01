Arrestatie na mogelijke bommelding treinstation Veenendaal

Treinreiziger Tjerk Letzer maakte foto’s van de arrestatie van de man. Ⓒ Tjerk Letzer

VEENENDAAL - De politie is woensdagmiddag massaal naar het Gelderse treinstation Veenendaal-De Klomp uitgetrokken om een man op te pakken. Hij is ruziënd uit de trein gehaald en zou eerder geroepen hebben dat hij een bom bij zich had.