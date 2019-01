Arrestatie treinstation Veenendaal: ’Hij maakte ruzie in coupé’

De politie sprak van een ’verdachte situatie’. Er was een melding binnen gekomen over een man die „gezegd had dat hij mensen wat aan wilde doen”, zo maakte de politie Gelderland in de loop van de middag bekend.

De man, die veel oproer in de trein veroorzaakte, „is door vijf, zes agenten de trein uitgehaald”, zegt reiziger David Visser (19). De trein stond vanwege de aanhouding lange tijd stil. Inmiddels is het treinverkeer weer hervat.

De verdachte is meegenomen naar het bureau voor onderzoek. Hij zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had, zeggen omstanders. Daarop werden veel agenten, sommigen met kogelwerende vesten, opgeroepen. De man bleek bij zijn aanhouding harddrugs bij zich te hebben. „Omdat de man verward overkwam, wordt hij beoordeeld door de crisisdienst”, aldus de politie.

Ruzie

Het duurde een tijdje voordat de politie precies wist om wie het ging, zegt journalistiekstudent Visser. „Het ging om een vreemde man. Hij zat vlak bij mij in de coupé en was met een jongen tegenover hem ruzie aan het maken. Hij zei dingen als ’waarom kijk je mij aan’. Van anderen hoorde ik dat hij ook iets gezegd zou hebben over een bom.”

De Telegraaf heeft een video van Visser in handen die dat beeld bevestigt. Daarin is onder meer te horen dat hij sussende geluiden maakt naar een andere passagier, tot zichtbare irritatie van anderen.

De man liet zich uit in verschillende talen. „Hij sprak Nederlands, maar hij gebruikte af en toe ook andere talen. Het leek wel Frans, Engels en Russisch door elkaar heen. Misschien heeft hij gewoon iets te veel Nederlandse middelen op”, zegt Visser met een knipoog.