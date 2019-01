Sneeuw trekt traag over Nederland: ’Blijf oppassen in avondspits’

De dienst verwacht een redelijk normale avondspits afhankelijk van hoe de buien zich ontwikkelen. Daar waar wel sneeuw valt, kan het een zwaardere avondspits worden.

In het midden en zuiden kan het tot in de avondspits sneeuwen. Daarna trekt het front naar het oosten en noordoosten van het land. Hier kan het verkeer tot in de ochtendspits nog hinder van ondervinden.

Daarnaast is er voor later op de avond en in de nacht in het hele land grote kans op opvriezing van natte weggedeelten en kan hier en daar nog een winterse bui vallen.

Woensdagochtend was het in de spits op veel plaatsen rustig in het verkeer.