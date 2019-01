Blote blokfluitspeler’ herinnert zich weinig van actie’

De verdachte wist woensdag voor de rechtbank in Den Haag zich niet veel meer van zijn actie te herinneren. Tegelijk zei hij wel zeker te weten dat hij de moeder en haar tienerdochter niet had geslagen met een honkbalknuppel of de blokfluit. Ook ontkende hij dat hij hen aan hun haren naar buiten had gesleept en van de trap had gegooid.

De man heeft al eerder verklaard dat hij die avond amfetamine had gebruikt.

