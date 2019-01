’Energierekening nog duurder door sluiting kolencentrales’

GL-leider Jesse Klaver pleit voor het direct sluiten van vier van de vijf kolencentrales. De inzet van gascentrales en de import van elektriciteit uit het buitenland zou ervoor moeten zorgen dat Nederland niet in het donker komt te zitten.

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (tegenwoordig ECN part of TNO) heeft in 2015 al het scenario van vervroegde sluiting onderzocht. De deskundigen rekenden voor dat huishoudens een hogere energierekening krijgen gepresenteerd. Kolenstroom is namelijk goedkoper dan elektriciteit van de nu stilstaande gascentrales. Ook import van stroom is duurder.

De onderzoekers werken inmiddels bij het Planbureau voor de Leefomgeving. De deskundigen stellen dat de sluiting van kolencentrales nog steeds voor een ’beperkte verhoging’ van de elektriciteitsprijs zorgt. Wat huishoudens er precies van merken weet het PBL niet. „Daar is een nieuwe doorrekening voor nodig”, legt een onderzoeker uit.

Urgenda

Waar de oppositiepartijen bijna allemaal hun fractievoorzitters inzetten, stuurt coalitiepartij D66 Kamerlid Sienot naar het klimaatdebat. De Democraten willen dat het kabinet gaat kijken of maatregelen uit het klimaatakkoord naar voren kunnen worden gehaald om te zorgen dat Nederland in 2020 de CO2-uitstoot met een kwart reduceert ten opzichte van 1990. De rechter heeft in de omstreden Urgenda-zaak geëist dat Nederland dit doel gaat halen.

Naar verwachting zet de linkse oppositie vol in op een nationale CO2-heffing voor de industrie. In de Europese Unie is er al zo’n heffing, maar de prijs is zo laag dat bedrijven zich nauwelijks gedwongen voelen om extra groene maatregelen te nemen.

Nederland probeert met andere Europese lidstaten een kopgroep te vormen om de klimaatambities op te schroeven. Ons land trekt op met Frankrijk, maar ook Spanje, Zweden, Ierland en Portugal. Achter de schermen denken zij na over een extra CO2-heffing, naast de al bestaande Europese heffing ETS. In eerste instantie voor de elektriciteitssector, maar mogelijk ook voor de industrie. Voor de Fransen is dat alleen bespreekbaar als de Duitsers meedoen. Beide landen hebben een grote auto-industrie en de onderlinge concurrentie is moordend.