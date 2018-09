Bureaucratie in hetonderwijs nekt ons

Minister Bussemaker pleitte vorige week in het Financieele Dagblad voor een beter toegankelijk onderwijs voor álle kinderen. Bussemaker maakt zich zorgen over de groeiende kansenongelijkheid binnen het onderwijs. Kinderen uit gezinnen met minder hoog opgeleide ouders of laatbloeiers moeten dezelfde kansen krijgen en daarom wil zij geen selectie aan de poort meer. Zij vindt bijvoorbeeld dat mbo-scholen niet meer als toelatingseis mogen stellen dat scholieren met minstens een zeven als cijfer voor hun vooropleiding zijn geslaagd.