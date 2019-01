Ierland: geen alternatief voor backstop

Het Britse parlement stemde dinsdag voor een motie waarin wordt gevraagd de backstop te vervangen door „alternatieve regelingen.” Premier Theresa May steunde dat voorstel en wekte daarmee wrevel bij Coveney. „Helaas adviseerde ze haar partij tegen haar eigen deal te stemmen”, zegt de Ierse minister. Hij noemt het „uitzonderlijk” dat de Britse regering de handen aftrekt van de eigen deal met de EU.

Coveney maakte duidelijk niets te zien in mogelijke alternatieven voor de backstop die zijn geopperd door Londen, zoals een beperkte looptijd voor de backstop of technische oplossingen. „We hebben al die zaken al bekeken. We hebben ze getest en vastgesteld dat ze niet werken. En nu hebben we een premier die pleit voor dezelfde zaken die al getest zijn.”