Diefstal of grap: ‘bootbushokje’ van aardbodem verdwenen

Op de plek van de verdwenen boot bleef alleen een bordje met tekst achter. Ook hing er een paraplu, waarnaar in de boodschap verwezen werd: ‘Ik kom terug, hopelijk houd deze jullie droog’.

Illegaal

Het zelfgebouwde ‘bootbushokje’ is omstreden, omdat deze volgens de gemeente Steenwijkerland illegaal was geplaatst en daarom weg moest. Dit besluit leverde een storm aan kritiek op vanuit voorstanders van het bijzondere bouwwerk.

Later besloot het gemeentebestuur om in overleg met de familie Doze te bezien of die beslissing teruggedraaid kon worden. “Ze gingen kijken of ie toch mocht blijven staan”, weet dochter Alice Doze.

Misschien dat haar medestanders hebben ingegrepen om de gemeente een loer te draaien, speculeert ze nu. “Het is even afwachten hoe ie terugkomt en wanneer.”

Grapje?

Haar zou ook niet verbazen als de diefstal één grote grap blijkt te zijn. Lachend: “Misschien dat ie opeens ergens opduikt, bijvoorbeeld in optocht van het dorpsfeest. Het kan allemaal.”

De familieleden willen de opmerkelijke creatie sowieso graag terug, al hoeft het daarna niet meer als bushok te dienen. “De lijn wordt ergens in februari opgeheven, dus er rijdt straks geen bus meer en het hokje is daarmee overbodig.”