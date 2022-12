Premium Het beste van De Telegraaf

Fervent Oranje-fan kreeg tijdens WK-duel hartinfarct, maar weigerde bij strafschoppen tv uit te zetten

Door Rob Sporken Kopieer naar clipboard

Jeroen Klinkers is blij dat hij toch terugkeerde uit Qatar. Ⓒ Annemiek Mommers

Heerlen - Nadat Lautaro Martinez Argentinië vrijdag ten koste van het Nederlands elftal naar de halve finale van het WK had geschoten, zakte de fervente Oranje-fan Jeroen Klinkers in zijn woonkamer in Geleen in elkaar.