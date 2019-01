Baas PKN: CDA en CU beloven verblijfsvergunning Hayarpi

Dat de partijen zouden hebben toegezegd, beweert De Reuver nadat woensdagmiddag een marathonkerkdienst is beëindigd voor de Armeense familie. Die dienst was bedoeld om de politieke discussie over het kinderpardon open te breken. Dat had Hayarpi Tamrazyan vergeefs aangevraagd.

De verruiming van het kinderpardon is de voorstanders gelukt, maar de politieke uitkomst is tot nu toe alleen dat de dossiers van een kleine 700 voor het pardon afgewezen kinderen opnieuw tegen het licht worden gehouden. Achter de schermen kreeg De Reuver echter een veel verdergaande toezegging van de christelijke coalitiepartijen, beweert hij. ,,De familie zal onder de voorwaarden van de verruimde pardonregeling gaan vallen, daar hebben we voldoende geruststellende signalen over gekregen.”

Dat is opmerkelijk omdat de definitieve criteria die van toepassing worden op het verruimde kinderpardon nog gemaakt moeten worden. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt ook dat de precieze voorwaarden nog moeten worden uitgewerkt. Een ander saillant aspect is dat in de gisteravond gesloten deal juist afspraken zijn gemaakt om te voorkomen dat onder politieke druk in individuele zaken verblijfsvergunningen worden uitgedeeld.

De zaak van Hayarpi kent bovendien een voetangel. Kern van het nieuwe beleid wordt dat een gezin zich altijd ‘beschikbaar’ moet hebben gehouden voor de overheid. Juist door in een kerk te schuilen, deed de familie Tamrazyan het tegenovergestelde. De Reuver heeft echter de toezegging gekregen dat het kerkasiel de familie niet wordt aangerekend. ,,Dat zou ook wel heel flauw zijn, waren mijn politieke contacten het met mij eens.”

Uiteindelijk zal niet de Tweede Kamer, maar staatssecretaris Harbers (Justitie) een definitief oordeel moeten vellen over een verblijfsvergunning voor Hayarpi en haar familie. Zelf houdt ze nog een slag om de arm. ,,We weten natuurlijk niet wat het besluit wordt, alleen dat er opnieuw naar onze zaak gekeken gaat worden."

Harbers zei vandaag in debat met de Tweede Kamer dat het nog wel even duurt voordat afgewezen kinderen uitsluitsel krijgen over een verblijfsvergunning. Hij verwacht dat ongeveer 90 procent van de eerder afgewezen kinderen mag blijven. ,,Dat percentage herken ik als ruwe schatting.’’

CDA-Kamerlid Van Toorenburg ontkent dat zij zich met individuele asielzaken bezighoudt en dus ook dat ze een toezegging heeft gedaan over de familie Tamrazyan. Ook ChristenUnie-Kamerlid Voordewind zegt geen enkele toezegging te kunnen doen, zolang de asielzaken nog niet tegen het licht zijn gehouden. ,,Al is de kans best groot dat de familie mag blijven.’’