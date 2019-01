Juncker: geen heronderhandeling Ierse grens

,,We weten dat het Lagerhuis tegen veel dingen is. Tegen een no-dealbrexit, tegen een backstop. Maar we weten nog steeds niet waar ze voor zijn'', aldus Juncker, verwijzend naar het debat en de stemmingen in het Britse parlement dinsdag. De politici droegen May op de onderhandelingen over de scheiding te gaan overdoen en de backstop, een garantie dat er nooit meer een harde grens op het Ierse eiland komt, door een alternatief te vervangen.

,,We hebben die garantie nodig, ook als we het niet gebruiken. Geen enkel vangnet is echt veilig als je het op elk moment kunt verwijderen'', aldus Juncker. De EU moet ,,kalm, verenigd en vastbesloten'' blijven, zei hij.

Michel Barnier, de brexitonderhandelaar namens de EU, wees erop dat de backstop niet een onbuigzaam ,,dogmatisch iets'' is maar een ,,oplossing voor de problemen die de brexit veroorzaakt.'' Hij zei dat de EU altijd mét het Verenigd Koninkrijk heeft gewerkt, nooit tegen. ,,Daarom vind ik het moeilijk te aanvaarden dat ze ons nu van alles de schuld willen geven'', zei hij over Britse politici. ,,Maar wij zullen niets aanvaarden wat de toekomst van de EU in gevaar brengt.''