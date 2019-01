Cynisme in Nederland, -27 in Chicago

„Er zijn niet enorme hoeveelheden sneeuw gevallen. En omdat de wegdektemperatuur boven nul is gebleven, bleef de sneeuw ook niet liggen. Al met al kunnen we spreken van een rustige spits”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Dit filebeeld was te zien om 17.45 uur; nauwelijks problemen. Ook later was er weinig aan de hand. Ⓒ Google Maps

In het oosten, onder meer bij Enschede en in de Achterhoek, is wel wat sneeuwval te zien. „Een frontje uit Duitsland. We zijn daar druk aan het strooien om de wegen zwart te houden.” Volgens hem kan het front daar de hele nacht actief zijn, dus kan er plaatselijk sprake zijn van gladde wegen.

Ook in de rest van het land moeten weggebruikers woensdagavond en in de nacht naar donderdag rekening houden dat natte weggedeelten kunnen bevriezen. Afgezien van die mogelijke gladheid, voorziet Rijkswaterstaat op donderdag geen problemen in de ochtendspits.

De situatie vandaag staat in schril contrast met de verwachtingen. Het KNMI gaf voor heel Nederland code geel af, de ANWB waarschuwde voor een ’zware ochtend- en avondspits’ en de NS liet minder treinen rijden.

Op sociale media regent het cynische reacties. Mensen spreken over een ’hoax’ en drijven op de spot met code geel. Ook bij menig koffiezetapparaat is de sneeuw, of het gebrek daaraan, het gesprek van de dag.

Ondertussen in Chicago...

Ondertussen vriest het in Chicago -27 graden Celsius. Dat is kouder dan op delen van de Noordpool, de Zuidpool en Alaska, schrijven Amerikaanse media. Bewoners gaan ook daadwerkelijk in ski-kleding de straat op.

Ⓒ AFP

De gevoelstemperatuur in Chicago ligt omgerekend op -46 graden Celsius. Onder elders is het ijskoud, vooral de staten Minnesota en North Dakota. Een poolwind is debet aan de kou. Het Nationale Weerbureau spreekt over ’levensgevaarlijke koude wind’ die over het land raast.

Op het Michiganmeer drijven stukken ijs, hier met Chicago op de achtergrond. Ⓒ Bloomberg

De Amerikanen letten bij deze kou extra op hun medemens. Talloze liefdadigheidsorganisaties en kerken hebben (extra) bedden geplaatst voor daklozen. „Iedereen heeft de plicht om naar iemand, misschien een oudere buurman, om te kijken, en te vragen of die hulp nodig heeft”, vertelde burgemeester Rahm Emanuel.

Ⓒ AFP

Door de kou is de rivier in Chicago, die dezelfde naam draagt als de stad, bevroren, evenals het grote Michiganmeer. Dat levert letterlijk ijzingwekkende beelden op.

Ⓒ EPA