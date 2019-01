Vrijlating ex-president Lula komt te laat

Het besluit kwam echter te laat voor de voormalige president, beter bekend als Lula, want zijn broer werd op dat moment al begraven. De voormalige president koos ervoor om in de gevangenis te blijven in de zuidelijke stad Curitiba, zei een congreslid en medelid van de Arbeiderspartij van Lula op Twitter.

Lula's broer Genival Inácio da Silva stierf aan kanker. Lula's advocaat diende uren later een verzoekschrift in om toestemming te krijgen bij de begrafenis te kunnen zijn. Lagere rechtbanken verwierpen het verzoek vanwege veiligheidszorgen, omdat zijn aanwezigheid bij de begrafenis een grote mensenmenigte zou kunnen aantrekken.

Opperrechter Dias Toffoli van het hooggerechtshof besloot dat Lula het lichaam van zijn overleden broer mocht zien, maar oordeelde dat het lichaam naar een militaire basis moest worden overgebracht, met beperkte toegang voor publiek. Lula zit twaalf jaar gevangenisstraf uit wegens corruptie.