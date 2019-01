Live: Klanten ’tienerseksslaaf’ voor de rechter

De mannen in de leeftijd van 27 tot 47 jaar hadden op één na in 2016 en 2017 meermalen seks met de jonge vrouw, die onder dwang van haar pooier op vooral parkeerplaatsen seks met ze moesten hebben in ruil voor geld. Alle inkomsten moest ze inleveren. De pooier is eerder al tot vijf jaar cel veroordeeld. De klanten hebben verklaard dat ze niet wisten dat het slachtoffer minderjarig was.

De Valkenburgse zedenzaak, waarbij klanten betaalde seks hadden met een 16-jarige, resulteerde in een grote domper voor het OM. Zowel rechtbank als Hof legden de klanten een taakstraf en één dag cel op, terwijl het OM onvoorwaardelijke straffen had geëist.

Minderjarige prostitutie is een gigantisch probleem. Inmiddels is bij bijna vijftig procent van de mensenhandelzaken sprake van minderjarige slachtoffers. Soms zijn ze niet ouder dan 12 jaar.

Misdaadverslaggever Mick van Wely doet live verslag (vanaf circa 9.00):

Bekijk ook: Steeds jonger seks voor geld

Bekijk ook: Tienerslaaf als geldmachine