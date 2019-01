Hond waar 1000 euro voor werd uitgeloofd, dood gevonden

Of de hond door de aanleiding in de sloot is beland, is niet bekend. Ⓒ FACEBOOKPAGINA KIM VAN HORRIK

ASTEN - Bo, de hond waar 1000 euro voor was uitgeloofd tijdens een intensieve zoektocht, is dood teruggevonden in een sloot. Het dier was vier weken lang vermist. In gesprek met Omroep Brabant zegt Kim van Horrik, de schoondochter van de eigenaresse van Bo: „Dit is verschrikkelijk.”