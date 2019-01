’Leefbaarheid rond Schiphol sterk teruggelopen’

„De opdracht wordt teruggegeven. We zijn er na vele maanden van overleg tussen luchtvaart, bewoners en gemeenten niet uitgekomen . De meningen verschillen te veel”, zo zei ORS-voorzitter Hans Alders zojuist.

Vooral de constante stroom vliegtuigen boven en rond Schiphol is volgens hem niet meer te verteren, „niet bij omwonenden, maar ook niet bij gemeenten. De leefbaarheid en het draagvlak is sterk teruggelopen, merkte ik in het overleg.”

Hoe nu verder? Alders: „De landelijke politiek is aan zet. Er is leiderschap in Den Haag nodig. De minister moet het voorrtouw nemen. Dat neemt niet weg dat polderen in Nederland altijd tot een compromis en dus een oplossing kan leiden. Alleen op dit moment even niet.”

