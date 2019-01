Beatrix nog vol in het leven

Prinses Beatrix en Prinses Mabel voor de uitreiking van de Grote Prins Claus Prijs 2018 Ⓒ ANP

Menselijk, persoonlijk én nieuwsgierig. Prinses Beatrix wordt donderdag door het hele land voor haar 81e verjaardag gefeliciteerd met een wapperende vlag op veel overheidsgebouwen. Natuurlijk is de moeder van koning Willem-Alexander minder in het nieuws dan in haar tijd op de troon. Maar afgelopen levensjaar had zij nog 29 afspraken in haar openbare agenda.