Gevangene gepakt door bloedspoor in sneeuw

Na zijn verlof dit weekend was de 36-jarige man niet naar de gevangenis teruggekeerd, dus startte de politie een zoekactie. „Op basis van onze informatie vermoedden we dat de gevangene zich ophield in een woning in de Kortrijkstraat in Menen”, zei een politiewoordvoerder. „Toen we de woning binnendrongen om de man uit bed te lichten, koos hij echter het hazenpad. Hij kon wegvluchten via een platform en een koepel.”

Maar lang hoefden de agenten niet te zoeken naar de gevangene. Tijdens zijn vlucht was hij gewond geraakt, en hij liet een duidelijk bloedspoor achter in de verse sneeuw. De politie kon hem verderop in de boeien slaan.