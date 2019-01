Universiteit sluit gebouw wegens vleermuizenoverlast

Ken Alford, een interim decaan van de universiteit, zegt dat de vleermuizen sinds een maand door het gebouw, genaamd Sugar Hall, zwierven. Ze waren in klaslokalen, hallen en kantoren te vinden. Het zouden er duizenden zijn volgens Alford.

„De overlast is erger dan ooit,” aldus de interim decaan in gesprek met KNOE-TV. „Als ze eenmaal binnen zijn is het moeilijk om ze weer buiten te krijgen.” De reguliere middelen die worden ingezet door ongediertebestrijding mochten tot op heden niet baten.

Het gebouw is nu tijdelijk buiten gebruik tot alle vleermuizen zijn verjaagd. Naar schatting zal het proces zo’n twee weken duren, schrijft KNOE-TV.